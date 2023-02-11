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Ирак хочет обсудить с РФ сроки выплаты причитающихся фирмам РФ средств

Егор Провоторов
В мире
Ирак хочет обсудить с РФ сроки выплаты причитающихся фирмам РФ средств
Фото: Unsplash

Антироссийские санкции США создают подлинные проблемы для банковской системы Ирака при работе с компаниями из РФ, Багдад не станет нарушать рестрикции Вашингтона и намерен обсуждать с Москвой возможные сроки возвращения денежных средств, которые причитаются российским компаниям. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил вице-премьер, министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн, находящийся с визитом в Вашингтоне.

— Финансовое взаимодействие с Россией означает, что вы пойдете против этих санкций. И это означает, что мы создадим проблемы для своей банковской системы. Конечно, наша задача, наша ответственность - защищать наши банки, центральный банк и другие банки, — подчеркнул глава МИД Ирака.

По его словам, эти моменты обсуждаются с американской стороной. При коммуникации с российскими компаниями Ираку также придется объяснять, почему сотрудничество невозможно, отметил Хусейн. По его словам, обсуждение этих сложных вопросов, в том числе и сроков выплат полагающихся компаниям из РФ денег продолжится с российской стороной, пишет ТАСС.

В минувшее воскресенье, 5 февраля, в МИД России заявили, что в условиях беспрецедентного давления со стороны западных стран Ирак занимает сбалансированную и взвешенную позицию относительно проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции на Украине.

Санкции Россия США Ирак
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