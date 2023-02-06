МИД РФ назвал взвешенной позицию Ирака по спецоперации на Украине

Фото: МИД РФ

В условиях беспрецедентного давления со стороны западных стран иракская сторона занимает сбалансированную и взвешенную позицию относительно проводимой Вооруженными силами РФ на Украине специальной военной операции, сообщила в воскресенье, 5 февраля, пресс-служба МИД России.

В пресс-релизе, посвященном визиту главы ведомства Сергея Лаврова в иракскую столицу, говорится, что отказ властей Ирака присоединяться к незаконным антироссийским санкциям подтверждает, что двусторонние связи Москвы и Багдада «не подвержены конъюнктурным колебаниям» на фоне изменения геополитической обстановки в мире. Информация об этом приводится на сайте МИД РФ.

В воскресенье, 5 февраля, Лавров прибыл в Ирак с двухдневным визитом. За время, проведенное в ближневосточной стране, российский министр встретится со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном, премьер-министром Мухаммедом ас-Судани, президентом Абдель Латифом Рашидом, спикером парламента Мухаммадом аль-Хальбуси, бывшим премьер-министром Ирака, главой коалиции «Государство закона» Нури аль-Малики.