Лавров прибыл с двухдневным визитом в Ирак

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе с делегацией прибыл с двухдневным визитом в Ирак. Об этом стало известно в воскресенье 5 февраля.

Как ожидается, в понедельник Лавров проведет переговоры со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном, премьер-министром Мухаммедом ас-Судани, президентом Абдель Латифом Рашидом, спикером парламента Мухаммадом аль-Хальбуси, бывшим премьер-министром Ирака, главой коалиции «Государство закона» Нури аль-Малики, передает РИА Новости.

До этого Лавров заявил, что сегодня западные страны «приглядывают» Молдавию на роль «следующей Украины», чему может поспособствовать президент республики Майя Санду.

Помимо этого, глава российского МИД подчеркнул, что на сегодняшний день все хотят скорейшего завершения конфликта на Украине. Однако, как отметил министр, важную роль в ситуации играет вовсе не временной фактор.