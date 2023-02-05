Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Лавров прибыл с двухдневным визитом в Ирак

Евгений Белоусов
В мире
Лавров прибыл с двухдневным визитом в Ирак
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе с делегацией прибыл с двухдневным визитом в Ирак. Об этом стало известно в воскресенье 5 февраля.

Как ожидается, в понедельник Лавров проведет переговоры со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном, премьер-министром Мухаммедом ас-Судани, президентом Абдель Латифом Рашидом, спикером парламента Мухаммадом аль-Хальбуси, бывшим премьер-министром Ирака, главой коалиции «Государство закона» Нури аль-Малики, передает РИА Новости.

До этого Лавров заявил, что сегодня западные страны «приглядывают» Молдавию на роль «следующей Украины», чему может поспособствовать президент республики Майя Санду.

Помимо этого, глава российского МИД подчеркнул, что на сегодняшний день все хотят скорейшего завершения конфликта на Украине. Однако, как отметил министр, важную роль в ситуации играет вовсе не временной фактор.

Сергей Лавров Россия Ирак
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Кометы и звезды большого экрана: как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Все мнения
О проекте