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«Торино» уступил «Милану», Миранчук провел на поле весь матч

Егор Провоторов
Спорт
«Торино» уступил «Милану», Миранчук провел на поле весь матч
Фото: Unsplash

На стадионе «Сан-Сиро» в Милане завершился матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором одноименная команда принимала «Торино». Хозяева одержали победу над командой из Турина со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече забил французский нападающий «Милана» Оливье Жиру на 60-й минуте. Результативный удар был совершен головой после подачи с фланга от Тео Эрнандеса.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук провел на поле всю игру, однако не отметился результативными действиями.

Таким образом миланский клуб прервал неудачную для себя серию из семи матчей без побед во всех соревнованиях, набрал 41 очко и поднялся на третью строчку в таблице. При этом сразу три команды могут обойти «Милан» в табеле-о-рангах по итогам тура. «Торино» имеет в своем активе 30 очков и располагается на седьмой строчке в Серии А.

21 января Алексей Миранчук отметился забитым голом в игре против «Фиорентины». Этот мяч стал победным для его команды и четвертым за время выступлений за туринский клуб.

Футбол Италия Алексей Миранчук
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