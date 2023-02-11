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Приметы и советы

Байден назвал успехом то, что военные США сбили аэростат над Аляской

Егор Провоторов
В мире
Байден назвал успехом то, что военные США сбили аэростат над Аляской
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден считает успехом то, что американские военные сбили в районе американского штата Аляска летательный аппарат. Об этом американский лидер заявил в пятницу, 10 февраля, перед встречей с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

— Это был успех, — сказал глава Белого дома в ответ на соответствующие вопросы журналистов. При этом Байден не привел каких-либо подробностей операции, пишет ТАСС.

Как заявили ранее в пятницу в администрации Белого дома, американские истребители сбили над территорией Аляски летательный аппарат, который находился на высоте порядка 12 километров. Власти США не располагают сведениями о происхождении и возможностях аппарата. В Вашингтоне считают, что он не был пилотируемым и «представлял угрозу для безопасности гражданской авиации».

На данный момент не удалось установить принадлежность и назначение аэростата. Известно, что он был существенно меньше и проще, нежели китайский воздушный шар, ранее сбитый над Атлантикой. При этом Вашингтон пока не готов утверждать, что ликвидированный над Аляской объект занимался сбором разведывательных данных. Также США не планируют на фоне этого инцидента запрашивать контактов с Китаем.

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