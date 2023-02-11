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Тарасенко забросил первую шайбу за «Нью-Йорк Рейнджерс» на третьей минуте дебютной игры

Егор Провоторов
Спорт
Тарасенко забросил первую шайбу за «Нью-Йорк Рейнджерс» на третьей минуте дебютной игры
Фото: shutterstock

Российский форвард хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтл Кракенс». Эта шайба стала для нападающего первым в составе новой команды.

Тарасенко отметился результативным действием на третьей минуте игры с передачи соотечественника Артемия Панарина. Для новичка нью-йоркской команды эта шайба стала 11-й в нынешнем сезоне, а для другого российского форварда это уже 42-я голевая передача.

Владимир Тарасенко, являющийся обладателем Кубка Стэнли 2019 года, перешел в «Рейнджерс» в результате обмена из другого клуба НХЛ — «Сент-Луис Блюз».

В конце января легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что намерен попросить у владельца команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» личный самолет, чтобы самостоятельно увидеть, как российский форвард Александр Овечкин побьет его рекорд в НХЛ.

Так знаменитый спортсмен высказался о погоне россиянина за «вечным» рекордом по заброшенным шайбам в североамериканской лиге. Сейчас у канадца 894 шайбы, а Овечкин записал себе в актив уже 812 голов.

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