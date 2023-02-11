«Колебания давления и температуры»: синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В выходные жителей столичного региона ожидают небольшой мороз и слабый снег. При этом погода начнет меняться в воскресенье, 12 февраля, или в начале следующей недели. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам эксперта, температурная динамика будет происходить в пределах 5–8 градусов. Вплоть до субботы температура в дневное время будет держаться около нуля градусов. В воскресенье стоит ожидать похолодания — столбики термометров опустятся до минус 2–6 градусов, однако уже в понедельник показатели снова вырастут до положительных значений.

Также Шувалов заявил, что в ночь на 12 февраля в Москве прогнозируются слабый снегопад и ледяной дождь. В свою очередь атмосферное давление пойдет вниз и достигнет минимума в ночь с субботы на воскресенье, после чего заметно повысится.

— Эти колебания давления и температуры идут в противофазе, когда давление падает и температура растет. Но ничего сверхъестественного эти дни нам не готовят. Это все нормально для февраля, — подчеркнул Шувалов.

В заключение Шувалов отметил, что вплоть до субботы в Москве будет дуть юго-западный ветер, который затем поменяется на северный. При этом его скорость не превысит 5–10 метров в секунду.

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о погоде в столице до конца недели. По ее словам, в четверг, 9 февраля, ожидаются небольшие осадки в виде снега.