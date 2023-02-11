Появились кадры подрыва моста в Одесской области водным беспилотником

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В Сети появились кадры уничтожения моста в Одесской области водным беспилотником российских войск. Об этом стало известно в субботу, 11 февраля.

На видео можно заметить, как опоры разводного моста в Затоке под Одессой взрываются после удара беспилотным аппаратом-камикадзе. Уточняется, что именно через эту переправу украинских военных снабжали техникой и боеприпасами, передает Telegram-канал Shot.

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7 февраля артиллерия Западной группировки войск при поддержке штурмовой и армейской авиации нанесла удар по живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районе населенных пунктов Ивановка и Берестовое Харьковской области. Также ВСУ в этот день потеряли на Купянском направлении свыше 50 военнослужащих, две бронемашины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.

До этого появились первые кадры работы новейшего российского танка Т-14 «Армата» в зоне СВО. Что это за боевая машина и в чем ее уникальность, «Вечерней Москве» рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.