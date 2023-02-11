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Приметы и советы

Аргентина начала отзывать ВНЖ россиян, покинувших страну после рождения детей

Лейла Алиева
В мире
Аргентина начала отзывать ВНЖ россиян, покинувших страну после рождения детей
Фото: Пресс-служба Совфеда

Миграционная служба Аргентины приостанавливает и отменяет действие вида на жительство россиян, которые получили его через рождение ребенка, а после уехали из страны. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщила национальный директор миграционной службы Флоренсия Кариньяно.

— То, что мы делаем, это приостанавливаем вид на жительство тех россиян, которые приехали получить вид на жительство, потому что их ребенок — аргентинец, но при этом провели больше времени за пределами Аргентины, — пояснил она.

При рассмотрении в суде дела о гражданстве для россиян миграционная служба подаст данные по вопросу приостановки вида на жительство, если человек провел в стране месяц и больше никогда не возвращался, добавила она в интервью местному телеканалу C5N.

Поводом для этого послужил недавний инцидент в Аргентине, когда шестерых беременных россиянок не пустили в страну, поскольку обозначенная ими цель визита оказалась ложной. По словам Кариньяно, девушки признались, что приехали в страну не с целью туризма.

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