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Онколог Каприн назвал самые распространенные виды рака у россиян

Лейла Алиева
Общество
Онколог Каприн назвал самые распространенные виды рака у россиян
Фото: Pixabay

Чаще всего мужчины в России болеют раком трахеи, бронхов и легкого, а женщины — раком молочной железы. Об этом рассказал главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

— У мужчин это рак трахеи, бронхов и легкого, 16,4 процента в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями. Надо отметить, что этот рак во всех странах вносит большую лепту в показатели смертности. У женщин — рак молочной железы, больше 22 процентов, — пояснил он.

По словам специалиста, 72 процента случаев рака молочной железы выявляются на ранней стадии благодаря скрининговым программам. При этом в отношении к раку легких данный показатель ниже, так как диагностировать данную онкологию на начальном этапе более сложно, передает РИА Новости.

Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал «Вечерней Москве», как не допустить развития онкологии. Специалист отметил, что важно вести здоровый образ жизни и регулярно проходить обследования.

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