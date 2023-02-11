Ефимов: Участок неэффективно используемой территории реорганизуют в Можайском районе

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Специалисты проведут реорганизацию участка неэффективно используемой территории в Можайском районе, после чего там появятся жилые дома, общественно-деловые и социальные объекты. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в субботу, 11 февраля.

— Инвестиции в реорганизацию территории общей площадью 9,18 гектара составят около 20 миллиардов рублей. Благодаря строительству общественно-деловых и социальных объектов в Можайском районе Москвы появится почти 3,8 тысячи новых рабочих мест, — сказал представитель мэрии.

При этом Ефимов уточнил, что ежегодный бюджетный эффект для Москвы от реализации данного проекта оценивается в 1,3 миллиарда рублей. Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что комплексное развитие территории будет проводить победитель торгов.

Инвестор сможет построить более 200 тысяч квадратных метров недвижимости. Среди допустимых для возведения объектов — жилые дома, школы, детский сад и другие.

До этого Ефимов сообщил, что на сайте Единой информационной системы стартовал прием заявок на право заключения офсетного контракта с Москвой. Инвестору предлагается локализовать на территории города производство противоопухолевых препаратов по семи международным непатентованным наименованиям.