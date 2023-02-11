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Сергей Собянин рассказал о возрождении легендарного стадиона «Авангард»

Лейла Алиева
Город
Сергей Собянин рассказал о возрождении легендарного стадиона «Авангард»
Фото: Сайт Сергея Собянина
Москва, шоссе Энтузиастов, 33 Карта всех событий

В столичном районе Перово завершили основные работы по благоустройству стадиона «Авангард». Об этом в субботу, 11 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Благодаря искусственному газону и системе подогрева поля, тренироваться и играть в футбол на стадионе можно круглый год. В подтрибунном пространстве работают раздевалки с душевыми, туалеты, медпункт, — рассказал он.

Также на территории стадиона оборудовали пункт проката лыж и комфортные раздевалки, а лыжная трасса, как и прежде, ведет со стадиона прямо в Измайловский лесопарк. Среди основных сооружений здесь появились памп-трек и скейт-парк, а весной в «Авангарде» откроются 10 детских и спортивных площадок для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон, настольный теннис, написал Собянин в своем блоге.

Количество горожан, занимающихся спортом, выросло с 2010 года в 2,6 раза благодаря городским площадкам. На сегодняшний день в столице действуют свыше 29 тысяч спортивных зон. В качестве целей мэр Москвы назвал возведение 14 объектов спортивной инфраструктуры, среди которых — Ледовый дворец «Кристалл» и Дворец спорта «Некрасовка».

Спорт Благоустройство Сергей Собянин Район Перово
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