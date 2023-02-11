Рогов рассказал о тысячах иностранцев, желающих участвовать в СВО на стороне России

Фото: Минобороны РФ

Несколько тысяч иностранных добровольцев хотят принять участие в проводимой Россией спецоперации на Украине. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, среди желающих участвовать в боевых действиях на стороне РФ фигурируют не только жители государств постсоветского пространства, Ближнего Востока и Латинской Америки. Рогов подчеркнул, что в перечне представлены также граждане Соединенных Штатов, Канады, Франции и других развитых западных стран.

— Если путь этих людей к нам после необходимых проверок станет легче, то речь идет о нескольких тысячах желающих принять участие в СВО в краткосрочной перспективе, — отметил политик.

Их помощь российским военнослужащим будет ощутима не только на поле боя, но и в информационной среде, продолжил Рогов. Большая часть добровольцев имеет боевой опыт и лицензию на владение оружием, передает ТАСС.

До этого бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что после запущенной рекламы в Соединенных Штатах частной военной компании «Вагнер», основателем которой он является, к нему на службу попросился «миллион человек».