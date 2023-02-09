Пригожин заявил о миллионе желающих вступить в ЧВК «Вагнер» американцев

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Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что после запущенной рекламы в Соединенных Штатах частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», основателем которой он является, к нему на службу попросилось «миллион человек». Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили в пресс-службе предпринимателя.

— После выхода рекламы ЧВК «Вагнер», ориентированной на американскую аудиторию, к нам пришло более 10 миллионов заявок от граждан США, желающих вступить в ряды ЧВК «Вагнер», чтобы бороться против НАТО, — ответил Пригожин на вопрос американского телеканала CNN.

Он также добавил, что на сегодняшний день компания рассматривает около миллиона американцев «для приема на работу». В связи с этим был временно заморожен набор «добровольцев из российских тюрем». При этом Пригожин добавил, что если Госдепартамент США обратится с соответствующим заявлением, то ЧВК «будут набирать из американских», передает Telegram-канал «Пресс-служба Пригожина».

До этого на телеканале CNN заявили, что бойцы «Вагнера» представляют собой уникальную угрозу в непосредственном соприкосновении. Как уточняется, штурмовые группы в составе «Вагнера» не отходят от своих позиций без команд, также им запрещено самостоятельно забирать пострадавших с поля боя.