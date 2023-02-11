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Овчинский: Cтоличный мясоперерабатывающий завод завершает строительство двух новых производственных объектов

Полина Французова
Город
Овчинский: Cтоличный мясоперерабатывающий завод завершает строительство двух новых производственных объектов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Черкизовский мясоперерабатывающий завод» вышел на финальную стадию строительства двух производственных объектов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Новые корпуса разместят на востоке города на земельном участке площадью 0,24 гектара, выделенном инвестору в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Благодаря этому предприятие сможет снизить затраты на услуги по логистике и ремонту и направить вырученные средства на развитие производства, а также увеличение объемов выпуска продукции. Кроме того, реализация проекта предусматривает создание 20 рабочих мест, — рассказал Владислав Овчинский.

На территории появится, в том числе, ремонтная мастерская легкового автотранспорта и сервис по обслуживанию дизельных погрузчиков. Черкизовский мясоперерабатывающий завод — одно из старейших предприятий Группы «Черкизово», которое обеспечивает мясной продукцией московские и другие регионы страны.

Овчинский: Cтоличный мясоперерабатывающий завод завершает строительство двух новых производственных объектов Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Ежегодно здесь изготавливают свыше 100 тысяч тонн продукции. Город оказывает предприятию разностороннюю поддержку.

Так, в 2016 году заводу был присвоен статус промышленного комплекса, благодаря которому он смог сэкономить на налогах более 80 миллионов рублей, направить их на модернизацию производственных линий и в результате нарастить объем выпуска товаров.

В марте 2022 года в рамках антикризисной поддержки бизнеса было принято решение о предоставлении инвесторам в аренду земли для развития производств по ставке один рубль в год.

Также правительство Москвы решило продлевать все специальные статусы автоматически. Это позволит компаниям сохранить льготы без подтверждения соответствия установленным критериям.

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