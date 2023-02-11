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Более 50 человек стали участниками интерактивного спектакля в Музее Победы

Лейла Алиева
Город
Более 50 человек стали участниками интерактивного спектакля в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы прошел интерактивный спектакль «Дорогой дневник», организатором которого стал независимый театр для всей семьи «Мамин театр». Об этом в субботу, 11 февраля сообщили в пресс-службе учреждения.

Участниками постановки стали свыше 50 тысяч человек.

— Наш зритель является участником театрализованного процесса, спектакль идет вокруг него. Он надевает маску на глаза, и при помощи звуков, запахов, тактильного участия человек погружается внутрь этого представления. Мы специально выстраиваем звук на площадке, артисты играют вокруг зрителей, — рассказала директор театра Варвара Гапоненко.

Зрители полностью погружаются в реальность, о которой говорят актеры, а после «просмотра» у них происходит переоценка жизненных ценностей.

Накануне в Музее Победы в рамках проекта «Война: день за днем» открылась выставка «Красные флаги на Эльбрусе». В экспозиции представлены личные вещи альпинистов, в том числе горные лыжи, ледорубы, подлинные фотографии подъема и многое другое.

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