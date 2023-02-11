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Корабль «Прогресс МС-22» с оборудованием и питанием пристыковался к МКС

Евгений Жуков
Общество
Корабль «Прогресс МС-22» с оборудованием и питанием пристыковался к МКС
Фото: Роскосмос

Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-22», который был запущен в минувший четверг с космодрома Байконур, пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Соответствующая информация была получена из трансляции Роскосмоса в субботу, 11 февраля.

Прежде чем пристыковаться к МКС, корабль 34 раза облетел вокруг Земли, в общей сложности потратив на это более 50 часов. «Прогресс» доставил на станцию свыше 2,5 тонны грузов, а именно 1354 килограмма сухих грузов для экипажа и систем станции, 720 килограммов топлива, а также 420 литров питьевой воды и 40 килограммов азота, передает официальный сайт Роскосмоса.

До этого генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам Владимир Соловьев рассказал, что российские профильные инженеры и конструкторы провели достаточно работ по ремонту и дооснащению российского сегмента МКС, чтобы продлить его работу до 2028 года.

Недавно Роскосмос раскрыл причину повреждения корабля «Союз МС-22». Повреждение трубопровода радиатора корабля «Союз МС-22» было вызвано ударом метеороида, который привел к образованию отверстия диаметром менее миллиметра.

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