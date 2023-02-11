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Приметы и советы

Имя теленку американки с Красной площади могут выбрать с помощью голосования

Евгений Жуков
Город
Имя теленку американки с Красной площади могут выбрать с помощью голосования
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Москве могут провести голосование по выбору имени для теленка, которого американка Алисия Дей выгуливала на Красной площади. Об этом в субботу, 11 февраля, рассказал глава отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

— Возможно, будет проведено голосование по выбору имени. Насколько мне известно, своей хозяйке теленок не нужен, она его приобрела исключительно для этой своей акции. С ее стороны это просто эксплуатация животных в корыстных целях, к зоозащите отношения не имеет, — заявил Бурмистров.

Он также добавил, что в настоящее время животное чувствует себя хорошо, за ним ухаживают специалисты. В центре реабилитации животных теленка отпаивают свежим коровьим молоком. Кроме того, ветеринары сделали ему профилактические уколы, поскольку теленок начал кашлять после проведенного времени на морозе, передает агентство городских новостей «Москва».

1 февраля стало известно, что гражданку США задержали в центре Москвы за то, что она выгуливала на Красной площади теленка. Алисия Дей купила животное в Ярославской области и собиралась транзитом отправить его в Кировскую область. Перед этим девушка хотела показать теленку столицу.

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