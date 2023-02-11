Специалисты обеспечили электричеством пожарное депо в Новой Москве

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Будущее пожарное депо в деревне Рассудово в Новой Москве было обеспечено энергомощностью. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Для подключения нового объекта специалисты ПАО «Россети Московский регион» возвели подстанцию с двумя трансформаторами мощностью 400 киловольт-амперов, две кабельные линии 10 киловольт общей протяженностью более 450 метров и четыре кабельные линии 0,4 киловольта общей протяженностью почти 70 метров.

— Здание депо состоит из блока для размещения пожарной техники и газодымозащитной службы, служебных помещений, комнаты для временного размещения личного состава и блока для дежурной службы, — передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что здание пожарного депо ввели в эксплуатацию в столичном районе Тропарево-Никулино.

На подготовленной территории рабочие возвели трехэтажное здание с гаражом на пять пожарных машин. В ходе работ они обустроили учебно-тренировочную башню высотой четыре этажа.