Щелчки и боли в коленях: травматолог Барбашинов объяснил, как распознать повреждение мениска

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Повреждение мениска — это очень распространенная травма, которая встречается как у людей в возрасте, так и у молодежи. О том, почему в таком случае нельзя откладывать визит к врачу, «Вечерней Москве» рассказал травматолог-ортопед федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Владимир Барбашинов.

Повреждение мениска сопровождается болями в коленном суставе, блокадами, щелчками.

— Если затянуть с лечением, то в результате трения лоскута поврежденного мениска о суставную поверхность хряща может образоваться хронический синовит, то есть воспаление в коленном суставе, которое сопровождается скоплением жидкости и другими осложнениями, — предупредил врач.

В отсутствие лечения хрящи в коленном суставе сильно деформируются, в результате чего может потребоваться эндопротезирование — замена коленного сустава на протез, добавил собеседник «ВМ».

— Травму мениска невозможно вылечить уколами или таблетками. Поэтому чаще всего при отсутствии противопоказаний врач назначает хирургическое лечение, которого многие пациенты почему-то боятся и всячески избегают, не подозревая об осложнениях, к которым может привести подобное отношение к своему здоровью, — отметил Барбашинов.

Лечение мениска проводится артроскопически, с минимальными разрезами до одного сантиметра и минимальной травматичностью. На следующий день пациент надевает поддерживающий функциональный ортез, который не доставляет неудобств, и выписывается домой.

Возвращение к привычной физической активности чаще всего возможно через четыре недели, когда заканчивается курс реабилитации, рассказал специалист.

Также при разрыве мениска возможно его артроскопически сшить, что дает возможность сохранить сустав и продлить его срок службы, заключил травматолог.