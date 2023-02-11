Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Нарушение походки и асимметрия лица: остеопат Евдокимов назвал явные симптомы инсульта

Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Нарушение походки и асимметрия лица: остеопат Евдокимов назвал явные симптомы инсульта
Фото: pixabay.com

Нетипичные изменения самочувствия человека могут быть предвестниками инсульта. При них рекомендуется незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-остеопат Сергей Евдокимов.

Симптомы инсульта

По словам врача, есть наиболее распространенные признаки, которые намекают человеку на инсульт. Среди них:

  • онемение в руках, ногах и лице;
  • нарушение походки;
  • головокружение;
  • шаткость;
  • внезапная головная боль;
  • двоение в глазах;
  • нечеткость зрения;
  • дезориентация в пространстве.

— Могут также появиться проблемы психического характера, — говорит Евдокимов. — Например, провалы в памяти, когда человек не может вспомнить какие-то эпизоды из жизни.

Еще один явный признак, который может сигнализировать об инсульте, — нарушение речи. Она, как рассказал остеопат, может стать невнятной или нечеткой. Человек начинает путать слова или не может назвать предмет, потому что не помнит, что это такое.

— Самым характерным признаком приближающегося инсульта является асимметрия лица, когда один из уголков рта опускается вниз, — пояснил врач. — Также яркими признаками считают нарушение чувствительности в руках и ногах, нарушение подвижности и потерю координации.

Медик рассказал про еще один симптом — предвестник инсульта — расстройство речи (афазия). В этом состоянии человек может слышать, что ему говорят, а ответить не может.

— Либо происходит нарушение речевого ответа. Слова становятся невнятными, пропадают окончания. Одну мысль человек может объяснять очень долго, — сказал Евдокимов. — Это достаточно распространенный симптом, особенно при выраженных случаях инсульта.

При этом, как отмечает специалист, реабилитация позволяет полностью восстановить речь.

При подозрении на инсульт необходимо незамедлительно обращаться к врачам.

Методы реабилитации

Есть несколько этапов реабилитации, которые должен пройти человек после инсульта.

  • Острый период

— В первые дни после инсульта человек должен находиться на реабилитации в больнице, — уверен врач. — Там принимаются экстренные меры по улучшению состояния пациента, которые сдерживают распространение очага.

Среди этих мер он назвал снижение артериального давления и улучшение реологических свойств крови.

  • Поздняя реабилитация

Методика лечения в этот период, как заметил Евдокимов, зависит от поврежденных функций организма. В основном в этот период применяются физические упражнения, лечебная физкультура, различные виды массажа (они воздействуют на тонус тканей и центры мозга), комплексы витаминов, санаторно-курортный отдых.

Здоровье Медицина Врачи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не авторка, а писательница: почему нас раздражают новые феминитивы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа становится все забористее: Польша решила отгородиться от России железной проволокой

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Все мнения
О проекте