Нарушение походки и асимметрия лица: остеопат Евдокимов назвал явные симптомы инсульта

Фото: pixabay.com

Нетипичные изменения самочувствия человека могут быть предвестниками инсульта. При них рекомендуется незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-остеопат Сергей Евдокимов.

Симптомы инсульта

По словам врача, есть наиболее распространенные признаки, которые намекают человеку на инсульт. Среди них:

онемение в руках, ногах и лице;

нарушение походки;

головокружение;

шаткость;

внезапная головная боль;

двоение в глазах;

нечеткость зрения;

дезориентация в пространстве.

— Могут также появиться проблемы психического характера, — говорит Евдокимов. — Например, провалы в памяти, когда человек не может вспомнить какие-то эпизоды из жизни.

Еще один явный признак, который может сигнализировать об инсульте, — нарушение речи. Она, как рассказал остеопат, может стать невнятной или нечеткой. Человек начинает путать слова или не может назвать предмет, потому что не помнит, что это такое.

— Самым характерным признаком приближающегося инсульта является асимметрия лица, когда один из уголков рта опускается вниз, — пояснил врач. — Также яркими признаками считают нарушение чувствительности в руках и ногах, нарушение подвижности и потерю координации.

Медик рассказал про еще один симптом — предвестник инсульта — расстройство речи (афазия). В этом состоянии человек может слышать, что ему говорят, а ответить не может.

— Либо происходит нарушение речевого ответа. Слова становятся невнятными, пропадают окончания. Одну мысль человек может объяснять очень долго, — сказал Евдокимов. — Это достаточно распространенный симптом, особенно при выраженных случаях инсульта.

При этом, как отмечает специалист, реабилитация позволяет полностью восстановить речь.

При подозрении на инсульт необходимо незамедлительно обращаться к врачам.

Методы реабилитации

Есть несколько этапов реабилитации, которые должен пройти человек после инсульта.

Острый период

— В первые дни после инсульта человек должен находиться на реабилитации в больнице, — уверен врач. — Там принимаются экстренные меры по улучшению состояния пациента, которые сдерживают распространение очага.

Среди этих мер он назвал снижение артериального давления и улучшение реологических свойств крови.

Поздняя реабилитация

Методика лечения в этот период, как заметил Евдокимов, зависит от поврежденных функций организма. В основном в этот период применяются физические упражнения, лечебная физкультура, различные виды массажа (они воздействуют на тонус тканей и центры мозга), комплексы витаминов, санаторно-курортный отдых.