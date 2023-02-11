Нарушение походки и асимметрия лица: остеопат Евдокимов назвал явные симптомы инсульта
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Нетипичные изменения самочувствия человека могут быть предвестниками инсульта. При них рекомендуется незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-остеопат Сергей Евдокимов.
Симптомы инсульта
По словам врача, есть наиболее распространенные признаки, которые намекают человеку на инсульт. Среди них:
- онемение в руках, ногах и лице;
- нарушение походки;
- головокружение;
- шаткость;
- внезапная головная боль;
- двоение в глазах;
- нечеткость зрения;
- дезориентация в пространстве.
— Могут также появиться проблемы психического характера, — говорит Евдокимов. — Например, провалы в памяти, когда человек не может вспомнить какие-то эпизоды из жизни.
Еще один явный признак, который может сигнализировать об инсульте, — нарушение речи. Она, как рассказал остеопат, может стать невнятной или нечеткой. Человек начинает путать слова или не может назвать предмет, потому что не помнит, что это такое.
— Самым характерным признаком приближающегося инсульта является асимметрия лица, когда один из уголков рта опускается вниз, — пояснил врач. — Также яркими признаками считают нарушение чувствительности в руках и ногах, нарушение подвижности и потерю координации.
Медик рассказал про еще один симптом — предвестник инсульта — расстройство речи (афазия). В этом состоянии человек может слышать, что ему говорят, а ответить не может.
— Либо происходит нарушение речевого ответа. Слова становятся невнятными, пропадают окончания. Одну мысль человек может объяснять очень долго, — сказал Евдокимов. — Это достаточно распространенный симптом, особенно при выраженных случаях инсульта.
При этом, как отмечает специалист, реабилитация позволяет полностью восстановить речь.
При подозрении на инсульт необходимо незамедлительно обращаться к врачам.
Методы реабилитации
Есть несколько этапов реабилитации, которые должен пройти человек после инсульта.
- Острый период
— В первые дни после инсульта человек должен находиться на реабилитации в больнице, — уверен врач. — Там принимаются экстренные меры по улучшению состояния пациента, которые сдерживают распространение очага.
Среди этих мер он назвал снижение артериального давления и улучшение реологических свойств крови.
- Поздняя реабилитация
Методика лечения в этот период, как заметил Евдокимов, зависит от поврежденных функций организма. В основном в этот период применяются физические упражнения, лечебная физкультура, различные виды массажа (они воздействуют на тонус тканей и центры мозга), комплексы витаминов, санаторно-курортный отдых.