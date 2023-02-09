Невролог Гайфутдинов рассказал, как сельдерей помогает предотвратить инсульт и образование тромбов

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Экстракт семян сельдерея нередко используют для профилактики инсульта и образования тромбов. Однако такая терапия, пришедшая из области нетрадиционной медицины, уместна лишь в качестве вспомогательного лечения. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач-невролог и нейрохирург Рустем Гайфутдинов.

По его словам, традиционная китайская медицина включает в себя лечение и профилактику травами и растительными средствами. Однако нужно отделять ее от классической медицины.

— Если мы говорим о развитии тромба, то в таком случае пациенту показаны не экстракты на основе сельдерея, а тромболитическая терапия, — подчеркнул эксперт.

В то же время врач отметил, что экстракт семян сельдерея можно использовать на отдельных этапах профилактики развития тромбов, но это относительно непродолжительный период.

— Прием таких средств и дозы назначает исключительно лечащий врач в качестве дополнительного средства, а не основного, — добавил спикер.

Эксперт отметил, что на начальных этапах лечения от инсульта и иных проблем, характеризующихся внезапным появлением очаговой или общемозговой неврологической симптоматики, прием препаратов, в составе которых присутствуют семена сельдерея, допустим, но при осложнениях их воздействие и исцеляющие свойства будут минимальными.

О том, что лекарства на основе семян сельдерея, применяемые после растворения тромбов, могут улучшить исходы инсульта, заявили китайские ученые, представившие соответствующие результаты исследования на Международной конференции по инсульту в Далласе.

В предыдущих исследованиях в Китае препарат, получаемый из семян сельдерея, продемонстрировал способность защищать и сохранять мозг от возможного повреждения, связанного с инсультом. Ранее такие эксперименты проводились только на животных.

Новое исследование позволило выявить, что те участники, которые вместо плацебо получали этот препарат, по истечении трех месяцев имели менее тяжелые неврологические симптомы. Они имели на 70 процентов больше шансов на благоприятный клинический исход по сравнению с группой плацебо.