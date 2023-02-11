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Бочкарев сообщил о завершении строительства спорткомплекса для училища имени Гомельского

Лейла Алиева
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Бочкарев сообщил о завершении строительства спорткомплекса для училища имени Гомельского
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, улица Лескова, 25А Карта всех событий

Строительство спортивного комплекса с бассейном для училища олимпийского резерва № 4 имени А. Я. Гомельского завершили в районе Бибирево. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, здание планируется ввести в эксплуатацию в первой половине этого года. В спорткомплексе оборудовали тренажерный и игровые залы.

— Также здесь появится блок медицинских помещений с кабинетом врача и дежурной медсестры при бассейне. Помимо этого, в спорткомплексе разместили массажный и методический кабинеты, сауну, блок административных, бытовых и технических помещений, — рассказал Бочкарев.

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что в настоящее время для проведения тренировок по баскетболу юные спортсмены пользуются отдельно стоящей площадкой. Однако им не хватает пространства для полноценного наращивания спортивного потенциала.

В столичном районе Перово также завершили основные работы по благоустройству стадиона «Авангард». На территории стадиона оборудовали пункт проката лыж и комфортные раздевалки, а лыжная трасса, как и прежде, ведет со стадиона прямо в Измайловский лесопарк.

Строительство Район Бибирево Андрей Бочкарев
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