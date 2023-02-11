Белгородский губернатор Гладков сообщил о трех пострадавших при обстреле Шебекино

Фото: Telegram / Настоящий Гладков

Город Шебекино Белгородской области в очередной раз был обстрелян Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 11 февраля, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, на текущий момент известно о трех пострадавших мужчинах. Сейчас бригады скорой медицинской помощи доставляют их в больницу. Состояние пострадавших оценивается как легкое и средней степени тяжести.

— По разрушениям: три прилета пришлись на территорию промышленного предприятия, есть разрушения в одном из корпусов, выбиты окна. Также один снаряд прилетел в остановочный павильон, — заявил губернатор.

Он также рассказал о повреждениях трех автомобилей. Специалисты оперативных служб, а также глава округа Владимир Жданов в настоящее время находятся на месте происшествия, написал Гладков в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram / Настоящий Гладков

До этого глава Белгородского региона рассказал, что в Яковлевском городском округе беспилотные летательные аппараты ВСУ нанесли удар по инфраструктурному объекту. В результате того инцидента никто не пострадал.