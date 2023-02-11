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Гладков сообщил об атаке БПЛА по объекту инфраструктуры в Белгородской области

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Гладков сообщил об атаке БПЛА по объекту инфраструктуры в Белгородской области
Фото: belregion.ru

В Яковлевском городском округе Белгородской области беспилотные летательные аппараты ВСУ нанесли удар по инфраструктурному объекту. Об этом в субботу, 11 февраля, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Он также добавил, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Профильные специалисты оперативных служб выехали на место происшествия для устранения последствий удара, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области.

При этом Гладков не уточнил, какой конкретно объект стал целью атаки противника и получил ли он повреждения.

4 февраля стало известно, что в Белгородской области бессрочно продлили высокий уровень террористической опасности. По словам Вячеслава Гладкова, президент России Владимир Путин предоставил такое право губернаторам в соответствии с действующим законодательством.

В январе глава государства также поручил правительству совместно с властями Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей решить вопрос восстановления разрушенного обстрелами подразделений Вооруженных сил Украины жилья.

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