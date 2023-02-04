Высокий уровень террористической опасности бессрочно продлили в Белгородской области

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В Белгородской области бессрочно продлили высокий уровень террористической опасности. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Очевидна необходимость продолжения введения «желтого» уровня террористической опасности. Поэтому с сегодняшнего дня он будет бессрочным, — отметил он.

Президент РФ Владимир Путин предоставил такое право губернаторам в соответствии с действующим законодательством, и на данный момент в регионе вынуждены им воспользоваться, добавил Гладков в своем Telegram-канале.

Действие высокого уровня террористической опасности, введенного ранее в ближайших к Крымскому мосту муниципалитетах и приграничных районах Крыма, также продлили на неопределенный срок. Мера будет действовать в ряде муниципальных образований и на объектах республики с 20:00 5 февраля 2023 года и до принятия решения о ее отмене.

С 3 февраля в Брянской области установили высокий уровень террористической опасности на бессрочной основе.