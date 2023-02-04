Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Высокий уровень террористической опасности бессрочно продлили в Белгородской области

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Высокий уровень террористической опасности бессрочно продлили в Белгородской области
Фото: shutterstock

В Белгородской области бессрочно продлили высокий уровень террористической опасности. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Очевидна необходимость продолжения введения «желтого» уровня террористической опасности. Поэтому с сегодняшнего дня он будет бессрочным, — отметил он.

Президент РФ Владимир Путин предоставил такое право губернаторам в соответствии с действующим законодательством, и на данный момент в регионе вынуждены им воспользоваться, добавил Гладков в своем Telegram-канале.

Действие высокого уровня террористической опасности, введенного ранее в ближайших к Крымскому мосту муниципалитетах и приграничных районах Крыма, также продлили на неопределенный срок. Мера будет действовать в ряде муниципальных образований и на объектах республики с 20:00 5 февраля 2023 года и до принятия решения о ее отмене.

С 3 февраля в Брянской области установили высокий уровень террористической опасности на бессрочной основе.

Безопасность Белгородская область Терроризм
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Кометы и звезды большого экрана: как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Иван Кудря
Иван Кудря

Наших атлетов просят вернуться: в МОК задумались о послаблениях для россиян

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Все мнения
О проекте