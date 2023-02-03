Высокий уровень террористической опасности бессрочно продлили в Крыму

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Действие высокого («желтого») уровня террористической опасности, введенного ранее в ближайших к Крымскому мосту муниципалитетах и приграничных районах Крыма, продлили на неопределенный срок. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

— С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан в ряде муниципальных образований и на объектах республики высокий (желтый) уровень террористической опасности будет действовать с 20:00 5 февраля 2023 года и до принятия решения о его отмене, — написал Аксенов в Telegram-канале.

Помимо этого, глава региона подчеркнул, что досмотр автомобилей на административных границах республики будет усилен. Действие указа распространяется на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также на Джанкойский, Красноперекопский и Ленинский районы.

До этого стало известно, что в Брянской области установили высокий уровень террористической опасности на бессрочной основе. В пресс-службе регионального руководства отметили, что данный режим будет активен с 3 февраля.

3 февраля Аксенов заявил, что средства от продажи национализированного имущества украинских предпринимателей на полуострове будут направлены на оснащение участников спецоперации. Политик также подчеркнул, что все объекты будут проданы в ходе аукционов.