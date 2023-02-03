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Приметы и советы

В Брянской области установили бессрочный уровень террористической опасности

Никита Худяков
Общество
В Брянской области установили бессрочный уровень террористической опасности
Фото: shutterstock

В Брянской области бессрочно установили высокий уровень террористической опасности. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщила пресс-служба правительства региона.

В сообщении сказано, что режим будет действовать с 3 февраля и «информация об отмене террористической опасности будет доведена дополнительно».

В конце января президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий требование об указании срока действия высокого уровня террористической опасности. Ранее он ограничивался сроком в 15 суток.

Высокий уровень террористической опасности действует также в других регионах. Так, в Белгородской и Курской областях этот режим продлен до 4 февраля, а в отдельных частях Крыма он действует до 5 февраля.

До этого Путин поручил правительству совместно с властями Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей решить вопрос восстановления разрушенного обстрелами ВСУ жилья. Данную задачу необходимо решить до 1 апреля 2023 года.

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