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Путин убрал ограничение по срокам введения уровней террористической опасности

Евгений Белоусов
Политика
Путин убрал ограничение по срокам введения уровней террористической опасности
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин внес изменения в указ о порядке установления уровней террористической опасности. Соответствующий документ был опубликован во вторник, 31 января, на портале правовой информации.

Документ содержит уточнение отдельных формулировок указа от 2012 года, касающихся сроков и характера установления этих уровней. В соответствии с новым указом главы государства, исключаются упоминания о сроках, на которые устанавливались уровни террористической опасности в российских регионах.

Недавно российский лидер подписал закон, увеличивающий размер штрафов за неисполнение распоряжения судьи о прекращении нарушения порядка в суде. Согласно тексту документа, если гражданин не стал исполнять распоряжение судьи, то ему грозит штраф в размере от одной до трех тысяч рублей. В качестве альтернативы по-прежнему сохраняется административный арест на 15 суток.

До этого Путин подписал закон, согласно которому российско-белорусское соглашение о взаимном признании виз ратифицируется. Так, иностранцы, которые получили визу России или Белоруссии, смогут посетить вторую страну без получения дополнительного разрешения.

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