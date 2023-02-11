«Вот и узнали — кто тут поэт, кто — бесстыжая мразь»: Кадыров в стихах высмеял творчество Слепакова

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своих социальных сетях стихотворение, посвященное шоумену Семену Слепакову, который ранее записал песню с критикой российской специальной военной операции на Украине.

В своем стихотворении чеченский лидер заявил, что теперь все узнали, «кто тут поэт, кто — бесстыжая мразь». Он также подчеркнул, что у покинувших страну артистов стало модным «хором Кормилицу бывшую хаять». Кроме того, Кадыров отметил, что покинувшие Россию знаменитости не представляют для нее никакого значения.

— Ну ничего! Мы все сами осилим. Есть еще «Пушкины» в недрах России, — говорится в стихотворении, опубликованном в Telegram-канале Кадырова.

Произведение заканчивается советом комику продолжать «жечь на предательской ниве». В последней строчке политик задает риторический вопрос о том, нужны ли такие люди на чужбине.

— Нет, ты не бойся, не нервничай, Сема. Я на Кавказе, ты — где-нибудь «дома», жги, хайпоед, на предательской ниве. Думаешь, любят таких в Тель-Авиве? — говорится в последней строфе стихотворения.

С самого начала спецоперации РФ на Украине Слепаков открыто критикует российское правительство. Регулярно артист привлекает к себе внимание провокационными песнями. Так, последняя композиция барда «Баю-бай» вызвала волну общественного негодования в России.

Фонд защиты национального исторического наследия в конце января обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении Слепакова из-за этой песни, которая дискредитирует Вооруженные силы России.