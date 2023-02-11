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Приметы и советы

ВС РФ нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетики Украины

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВС РФ нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетики Украины
Фото: Минобороны РФ

Российские военные нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетики Украины. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщает Минобороны РФ.

— В течение 10 февраля Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам системы энергетики, — говорится в сообщении.

Уточняется, что данные системы обеспечивали работу украинского транспорта и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, удалось заблокировать переброску иностранной техники и оружия через железнодорожные пути, передает Telegram-канал военного ведомства.

Накануне российские войска уничтожили три артиллерийские системы М777 производства США на Южно-Донецком направлении. Также российские системы ПВО за сутки уничтожили 12 украинских беспилотников и 14 снарядов РСЗО HIMARS.

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