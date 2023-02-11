Сергей Собянин: В 75 раз возросло доверие горожан к единому номеру «112» за 10 лет

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Штат столичной службы экстренного вызова «112» был расширен до 125 специалистов в смену, что позволило сократить время ожидания ответа оператора до шести секунд. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 11 февраля.

— Штат операторов московской службы «112» расширен вдвое — с 65 до 125 специалистов в смену. Это, в свою очередь, сократило время ожидания ответа до шести секунд. На прием, обработку и направление информации у оператора службы сейчас уходит около 1,5 минуты, — сказал он.

Глава города добавил, что за последние 10 лет работы службы доверие москвичей к ней значительно возросло. Так, в 2012 году операторы приняли только 80 тысяч звонков. В прошлом году этот показатель вырос в 75 раз — свыше шести миллионов обращений, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

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Накануне мэр сообщил, что в настоящее время все городские больницы оснащены специальным планшетами, ускоряющими работу врачей. Благодаря им специалисты могут оценить состояние пациента всего за две–три минуты.