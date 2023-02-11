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Москвичей предупредили о сильном снегопаде в ночь на 12 февраля

Александр Афонин

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Москвичей предупредили о сильном снегопаде в ночь на 12 февраля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В ночь на воскресенье, 12 февраля, в столичный регион придет сильный снегопад, который принесет дополнительные 5–10 сантиметров к высоте сугробов. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России в субботу, 11 февраля.

— Активный циклон пройдет в ближайшую ночь на 12 февраля через Центр Европейской России с северо-запада на юго-восток… В связи с прохождением циклона ночью 12 февраля в большинстве областей Центрального округа ожидаются сильный снег, метель, усиление ветра, на дорогах снежные заносы, — говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, до 09:00 12 февраля скорость ветра составит 15–17 метров в секунду. Из-за ожидающегося снегопада высота сугробов в Москве может увеличить до 14–19 сантиметров, отметили на сайте Гидрометцентра России.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в выходные жителей столичного региона ожидают небольшой мороз и слабый снег. При этом погода начнет меняться в воскресенье, 12 февраля, или в начале следующей недели.

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