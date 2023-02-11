Автомобиль столкнулся с трамваем на улице Зои и Александра Космодемьянских

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Москва, улица Зои и Александра Космодемьянских Карта всех событий

На улице Зои и Александра Космодемьянских произошло ДТП в районе остановки «Районный центр Рассвет». Об этом в субботу, 11 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, столкнулись трамвай и легковой автомобиль. В результате инцидента два человека, в том числе ребенок, пострадали. Ребенка направили в детскую городскую клиническую больницу имени Н. Ф. Филатова. Второй пострадавший от госпитализации отказался.

Трамвай в настоящее время остался стоять на путях.

В начале февраля стало известно, что в 2022 году специалисты отремонтировали в Москве более 100 трамваев, пострадавших в ДТП. Основная причина аварий на путях — невнимательность автомобилистов.

При этом время восстановления трамвая напрямую зависит от характера повреждений. Так, на замену стекла потребуется 3–4 дня, а на покраску кузова — примерно две недели.