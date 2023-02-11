Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Автомобиль столкнулся с трамваем на улице Зои и Александра Космодемьянских

Евгений Жуков
Происшествия
Автомобиль столкнулся с трамваем на улице Зои и Александра Космодемьянских
Фото: Вечерняя Москва
Москва, улица Зои и Александра Космодемьянских Карта всех событий

На улице Зои и Александра Космодемьянских произошло ДТП в районе остановки «Районный центр Рассвет». Об этом в субботу, 11 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, столкнулись трамвай и легковой автомобиль. В результате инцидента два человека, в том числе ребенок, пострадали. Ребенка направили в детскую городскую клиническую больницу имени Н. Ф. Филатова. Второй пострадавший от госпитализации отказался.

Трамвай в настоящее время остался стоять на путях.

В начале февраля стало известно, что в 2022 году специалисты отремонтировали в Москве более 100 трамваев, пострадавших в ДТП. Основная причина аварий на путях — невнимательность автомобилистов.

При этом время восстановления трамвая напрямую зависит от характера повреждений. Так, на замену стекла потребуется 3–4 дня, а на покраску кузова — примерно две недели.

«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Взбесившихся собак пристреливают: наш враг в методах не стесняется

Сергей Багаев
Сергей Багаев

Имеем завидный потенциал: российская наука развивается в условиях русофобских санкций

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не авторка, а писательница: почему нас раздражают новые феминитивы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Все мнения
О проекте