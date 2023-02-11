Роскосмос сообщил, что контур «Прогресс МС-21» разгерметизирован

Фото: Роскосмос

Контур грузового корабля «Прогресс МС-21», который должен завершить свой полет в составе Международной космической станции (МКС) 18 февраля, разгерметизирован. Об этом в субботу, 11 февраля, рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

В госкорпорации отметили, что на данный момент переходной люк корабля остается закрытым и находится в изоляции от общего объема МКС. Профильные специалисты выясняют причины разгерметизации «Прогресса».

Помимо этого, в Роскосмосе пояснили, что произошедшее никак не повлияет на программу пилотируемых полетов. Здоровью и жизни экипажа также ничего не угрожает, передает Telegram-канал Роскосмоса.

До этого сообщалось, что «Прогресс МС-22», который был запущен в минувший четверг с космодрома Байконур, пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента МКС.

Прежде чем пристыковаться к международный космической станции, корабль 34 раза облетел вокруг нашей планеты, в общей сложности потратив на это более 50 часов. «Прогресс МС-22» доставил на станцию свыше 2,5 тонны грузов.