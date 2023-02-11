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ДТП с участием пяти автомобилей произошло на северо-востоке столицы

Евгений Жуков
Происшествия
ДТП с участием пяти автомобилей произошло на северо-востоке столицы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, проезд Серебрякова Карта всех событий

Крупное ДТП с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей произошло на северо-востоке столицы. Об этом в субботу, 11 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Столкновение произошло на проезде Серебрякова в районе дома № 14 строение 23 возле пересечения с проездом Нансена. По предварительным данным, розлив топлива не зафиксирован.

Прибывшие на местро происшествия сотрудники скорой осмотрели двух человек, обратившихся за помощью, после чего один из них был направлен в Городскую клиническую больницу имени А. К. Ерамишанцева с сотрясением мозга.

Еще одно ДТП произошло на улице Зои и Александра Космодемьянских в районе остановки «Районный центр Расвет». Сообщалось, что столкнулись трамвай и легковой автомобиль. В результате инцидента два человека, в том числе ребенок, пострадали.

Район Свиблово ДТП Северо-Восточный административный округ (СВАО)
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