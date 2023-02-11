«Послушайте, Анналена»: Захарова призвала Бербок не заниматься эскалацией кризиса на Украине

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, которая признала ошибкой свое высказывание о европейских странах, которые ведут войну против России.

— Послушайте, Анналена, если вы полагаете, что все имеют право на ошибки, потому что это часть человеческой жизни, так перестаньте заниматься эскалацией кризиса, которая ведет к убийствам людей из западного оружия, — отреагировала Захарова на слова немецкого политика.

Она также напомнила, что на протяжении многих лет Украина, которую всячески поддерживал Берлин, уничтожала мирное население Донбасса. Для того чтобы прекратить кровопролитие и предотвратить угрозу перерастания конфликта в глобальную войну, была начата специальная военная операция, написала Захарова в своем Telegram-канале.

До этого Анналена Бербок в интервью газете Tagesspiegel заявила, что совершила ошибку, когда заявила о войне Европы против России. По словам Бербок, ей важно показывать людям, что внешняя политика напрямую связана с их жизнями и не является чем-то абстрактным.