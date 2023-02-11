Бербок признала ошибкой слова о войне Европы против России

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призналась, что совершила ошибку, когда заявила о войне Европы против России. Об этом она заявила в интервью газете Tagesspiegel.

— Есть такая поговорка: «Не ошибается лишь тот, кто не живет», — отметила она.

По словам Бербок, ей важно показывать людям, что внешняя политика напрямую связана с их жизнями и не является чем-то абстрактным, передает РИА Новости.

Во время выступления на заседании ПАСЕ 24 января министр иностранных дел Германии заявила, что европейские страны «ведут войну против России», и призвала Европу больше помогать украинским властям. При этом МИД ФРГ по поводу ее слов заявил, что поддержка Киева не делает Германию одной из сторон конфликта.

Позже представитель немецкого МИД заявил, что словами о «войне с Россией» Бербок рассчитывала подчеркнуть сплоченность западных стран в вопросе, касающемся поддержки Украины. Подчеркивалось, что министр не ставила перед собой цель спровоцировать дискуссии в том виде, в котором они «присутствуют в некоторых социальных сетях».