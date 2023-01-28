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В МИД ФРГ попытались оправдаться за слова главы ведомства о войне с Россией

Егор Провоторов
В мире
В МИД ФРГ попытались оправдаться за слова главы ведомства о войне с Россией
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, заявившая о «войне против России», рассчитывала тем самым подчеркнуть сплоченность западных стран в вопросе, касающемся поддержки Украины. Так оценил ее слова представитель МИД Германии на брифинге в пятницу, 27 января.

Он также подчеркнул, что Берлин не является стороной конфликта на Украине. В МИД ФРГ отметили, что дебаты, в ходе которых Бербок заявила о войне с Россией, были направлены на то, чтобы подчеркнуть единство Запада «против агрессивной войны» РФ на Украине.

По словам представителя немецкой дипломатии, глава МИД Германии не ставила перед собой цель спровоцировать дискуссии в том виде, в котором они «присутствуют в некоторых социальных сетях», пишет ТАСС.

Бербок на заседании ПАСЕ во вторник, 24 января, сказала, что европейские страны «ведут войну против России», и призвала Европу больше помогать украинским властям. При этом МИД ФРГ по поводу ее слов заявил, что поддержка Киева не делает Германию одной из сторон в конфликте.

После этого глава оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц обязан отстранить от должности Бербок после ее слов о войне против России.

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