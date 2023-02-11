Реконструкция станции «Площадь трех вокзалов» МЦД-2 выполнена на 70 процентов

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Реконструкция на станции «Площадь трех вокзалов» второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) выполнена на 70 процентов. Об этом в субботу, 11 февраля, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Вместе с коллегами из РЖД мы продолжаем развивать ТПУ «Площадь трех вокзалов». Сейчас специалисты строят вторую платформу и вторую часть вестибюля, — говорится в сообщении.

Там также добавили, что на месте старой остановки специалисты частично построили новую инфраструктуру. Для пассажиров была установлена обновленная платформа с навесом на всю длину, освещением, а также информационными табло. Время пересадки с метро на МЦД сократилось в три раза — теперь пассажирам придется потратить всего три минуты на переход.

В Дептрансе отметили, что на сегодняшний день станцией «Площадь трех вокзалов» D2 пользуются ежедневно около 11 тысяч человек, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что уже осенью 2023 года в столице откроют два новых Московских центральных диаметра — МЦД-3 и МЦД-4.