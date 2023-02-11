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Пакеты в пунктах выдачи Wildberries с 13 февраля станут платными

Александр Афонин
Общество
Пакеты в пунктах выдачи Wildberries с 13 февраля станут платными
Фото: shutterstock

С 13 февраля пакеты в пунктах выдачи заказов маркетплейса Wildberries станут платными, их стоимость составит от 6 до 15 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании в субботу, 11 февраля.

— С 13 февраля, если в пункте выдачи вам потребуется пакет для товаров, вы сможете его приобрести. Стоимость пакета составит от 6 до 15 рублей и будет списана с карты, которая указана в личном кабинете, — говорится в сообщении, распространенном в личных кабинетах покупателей.

Как уточнили в компании, таким образом маркетплейс планирует сократить количество используемого пластика и внести свой вклад в заботу о природе. Пакеты являются многоразовыми, что позволяет при необходимости использовать их повторно.

С 7 февраля ретейлер Wildberries ввел запрет на продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей на своей площадке. По информации компании, раньше недобросовестные продавцы использовали лазейку маркетплейса и продавали никотиновую продукцию. Для этого они размещали свои товары под видом безникотиновых.

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