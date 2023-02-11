Главком ВСУ заявил, что обсудил с главой генштаба ВС США ситуацию вокруг Артемовска

Фото: Минобороны РФ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный обсудил с председателем комитета начальников штабов США Марком Милли ситуацию вокруг Артемовска. Об этом главком заявил в субботу, 11 февраля.

— Пообщался по телефону с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Проинформировал своего коллегу об итогах последней массированной ракетной атаки врага, подчеркнул значение средств противовоздушной обороны и еще раз поблагодарил за их предоставление, — сказал он.

В своем Telegram-канале Залужный добавил, что в процессе разговора были обозначены самые напряженные для ВСУ направления спецоперации. Таковыми стали Донецкая область, Угледар и Марьинка. Кроме того, главком поблагодарил США за поставку средств ПВО, передает РИА Новости.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ применяют химическое оружие под Артемовском и Угледаром. Политолог Юрий Светов, комментируя слова политика в беседе с «ВМ», сообщил, что использование подобного вооружения запрещено при ведении боевых действий.