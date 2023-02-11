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Утечка теплоносителя произошла на пристыкованном к МКС корабле «Прогресс МС-21»

Александр Афонин
Общество
Утечка теплоносителя произошла на пристыкованном к МКС корабле «Прогресс МС-21»
Фото: Роскосмос

На корабле «Прогресс МС-21», который в данный момент пристыкован к Международной космической станции, произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщил исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

— На грузовом корабле, который уже несколько месяцев пристыкован к станции, произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования. Ситуация, в чем-то похожая на то, что произошло у нас с кораблем («Союз МС-22» — прим. «ВМ») в середине декабря, — сказал он.

По словам Крикалева, сейчас главной задачей корпорации является проведение анализа утечки. Это необходимо для следующих запусков кораблей. По завершении работ специалисты определят проблему, что позволит избежать ее повторения в будущем, передает официальный Telegram-канал Роскосмоса.

О проблемах с «Прогрессом МС-21» ранее сообщили в пресс-службе Роскосмоса. Грузовой корабль должен завершить свой полет в составе МКС 18 февраля, однако в его контуре произошла разгерметизация.

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