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В Росавиации сообщили о стабильной работе аэропортов Москвы в непогоду

Александр Афонин

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В Росавиации сообщили о стабильной работе аэропортов Москвы в непогоду
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Аэропорты Москвы продолжают работать в штатном режиме, несмотря на снегопад и обледенение. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) в субботу, 11 февраля.

— Аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме, несмотря на сложные погодные условия в столице. Отмены рейсов по метеоусловиям нет, обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке, — говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что задержки рейсов связаны с подготовкой инфраструктуры к работе. В связи с погодными условиями, специалистам требуется больше времени для антиобледенительной обработки самолетов и очистку взлетных полос, отметили в официальном Telegram-канале агентства.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столице в ночь 12 февраля ожидается снегопад, который принесет с собой до 20 процентов месячной нормы осадков. По его словам, центр североатлантического циклона, так называемый «глаз» бури, пройдет практически точь-в-точь через Москву.

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