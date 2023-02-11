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«Глаз» бури пройдет через Москву: порядка 20 процентов месячной нормы осадков выпадет в столице

Александр Афонин

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Погода в Москве
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«Глаз» бури пройдет через Москву: порядка 20 процентов месячной нормы осадков выпадет в столице
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице в ночь на воскресенье, 12 февраля, ожидается снегопад, который принесет с собой до 20 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в субботу, 11 февраля.

По его словам, центр североатлантического циклона, так называемый «глаз» бури, пройдет практически точь-в-точь через столицу.

— В целом за 15 часов выпадет до 7–10 миллиметров осадков, или до 20 процентов месячной нормы осадков. Высота снежного покрова за ближайшие сутки подрастет с 27 до 33 сантиметров, — сказал он.

Синоптик добавил, что в ночные часы в Москве также ожидается «барическая пила». Сперва показания барометров понизятся до 735 миллиметров ртутного столба, после чего сразу же скакнут на 17 единиц — до 752 миллиметров ртутного столба. Это в свою очередь может отразиться на самочувствии горожан, отметил Тишковец в своем Telegram-канале.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в выходные жителей столичного региона ожидают небольшой мороз и слабый снег. При этом погода начнет меняться в воскресенье или в начале следующей недели.

В свою очередь синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин поделился с «ВМ», что на предстоящей неделе сильных осадков в столичном регионе не ожидается. Серьезных изменений в температурных показателях ждать тоже не стоит, собственно, как и крепких морозов.

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