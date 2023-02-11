Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Снег, туман и сильный ветер: как изменится погода в Москве на предстоящей неделе

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Город
Снег, туман и сильный ветер: как изменится погода в Москве на предстоящей неделе
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

На предстоящей неделе сильных осадков в столичном регионе не ожидается. Серьезных изменений в температурных показателях ждать тоже не стоит, собственно, как и крепких морозов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

— Температурные показатели в ночное время на протяжении недели будут колебаться в пределах восьми–десяти градусов с отрицательными значениями, — уточнил он.

В дневные часы, по словам метеоролога, столбики термометров будут находиться в пределах от нуля до минус пяти градусов.

— В первой половине недели дискомфорт будет доставлять достаточно плотный ветер, который будет дуть со скоростью пять–десять метров в секунду, — рассказал синоптик.

Во второй половине недели, заметил спикер, ветер притихнет. Однако в целом это не отразится на погодной ситуации. По словам эксперта, конец недели окажется куда прохладнее, чем ее начало, поэтому одеваться нужно будет теплее.

В свою очередь метеоролог Александр Голубев уточнил, что в начале рабочей недели столица на некоторое время погрузится в туман.

— В понедельник, 13 февраля, ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман; ночью минус восемь–десять градусов, днем плюс один–два, ветер западный, умеренный. Переменная облачность в течение суток ожидается 14 февраля, небольшой снег; ночью и днем ноль–плюс два градуса, ветер северный, сильный, порывы до 13 метров в секунду, — сообщил спикер.

В середине недели ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ночные и дневные показатели будут колебаться в пределах трех–шести градусов с отметкой «минус».

На фоне повышенного давления 16 февраля в течение суток ожидается переменная облачность: ночью 10–13 градусов с отрицательным показателем, а днем пять–семь градусов, ветер северный, умеренный. Аналогичная погодная ситуация сохранится 17 февраля, заключил спикер.

Метеорологи Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Взбесившихся собак пристреливают: наш враг в методах не стесняется

Сергей Багаев
Сергей Багаев

Имеем завидный потенциал: российская наука развивается в условиях русофобских санкций

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не авторка, а писательница: почему нас раздражают новые феминитивы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Все мнения
О проекте