Снег, туман и сильный ветер: как изменится погода в Москве на предстоящей неделе

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

На предстоящей неделе сильных осадков в столичном регионе не ожидается. Серьезных изменений в температурных показателях ждать тоже не стоит, собственно, как и крепких морозов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

— Температурные показатели в ночное время на протяжении недели будут колебаться в пределах восьми–десяти градусов с отрицательными значениями, — уточнил он.

В дневные часы, по словам метеоролога, столбики термометров будут находиться в пределах от нуля до минус пяти градусов.

— В первой половине недели дискомфорт будет доставлять достаточно плотный ветер, который будет дуть со скоростью пять–десять метров в секунду, — рассказал синоптик.

Во второй половине недели, заметил спикер, ветер притихнет. Однако в целом это не отразится на погодной ситуации. По словам эксперта, конец недели окажется куда прохладнее, чем ее начало, поэтому одеваться нужно будет теплее.

В свою очередь метеоролог Александр Голубев уточнил, что в начале рабочей недели столица на некоторое время погрузится в туман.

— В понедельник, 13 февраля, ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман; ночью минус восемь–десять градусов, днем плюс один–два, ветер западный, умеренный. Переменная облачность в течение суток ожидается 14 февраля, небольшой снег; ночью и днем ноль–плюс два градуса, ветер северный, сильный, порывы до 13 метров в секунду, — сообщил спикер.

В середине недели ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ночные и дневные показатели будут колебаться в пределах трех–шести градусов с отметкой «минус».

На фоне повышенного давления 16 февраля в течение суток ожидается переменная облачность: ночью 10–13 градусов с отрицательным показателем, а днем пять–семь градусов, ветер северный, умеренный. Аналогичная погодная ситуация сохранится 17 февраля, заключил спикер.