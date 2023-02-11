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Приметы и советы

Почти миллион человек пришли на демонстрации против пенсионной реформы во Франции

Александр Афонин
В мире
Почти миллион человек пришли на демонстрации против пенсионной реформы во Франции
Фото: Pexels

Около 963 тысяч человек вышли на манифестации против повышения пенсионного возраста во Франции, которые состоялись по всей стране. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщает BFMTV со ссылкой на данные французского Министерства внутренних дел.

— Министерство внутренних дел сообщает BFMTV, что в эту субботу по всей Франции пришли на демонстрации 963 тысячи человек, что больше, чем во вторник (757 000, по данным Министерства внутренних дел), — говорится в сообщении.

При этом профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» утверждает, что на акции вышло 2,5 миллиона человек, отметил телеканал.

11 февраля по всей Франции прошло более 200 акций протеста. Манифестации были организованы, в том числе, в Марселе, Лионе, Бордо, Нанте и Париже. Граждане выступали против повышения пенсионного возраста в стране.

В начале января в городе Бразилиа прошли массовые беспорядки, организованные сторонниками экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. Было задержано более 400 человек. «Вечерняя Москва» рассказывает все, что известно о произошедшем.

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