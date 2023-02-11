Почти миллион человек пришли на демонстрации против пенсионной реформы во Франции
Около 963 тысяч человек вышли на манифестации против повышения пенсионного возраста во Франции, которые состоялись по всей стране. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщает BFMTV со ссылкой на данные французского Министерства внутренних дел.
— Министерство внутренних дел сообщает BFMTV, что в эту субботу по всей Франции пришли на демонстрации 963 тысячи человек, что больше, чем во вторник (757 000, по данным Министерства внутренних дел), — говорится в сообщении.
При этом профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» утверждает, что на акции вышло 2,5 миллиона человек, отметил телеканал.
11 февраля по всей Франции прошло более 200 акций протеста. Манифестации были организованы, в том числе, в Марселе, Лионе, Бордо, Нанте и Париже. Граждане выступали против повышения пенсионного возраста в стране.
В начале января в городе Бразилиа прошли массовые беспорядки, организованные сторонниками экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. Было задержано более 400 человек. «Вечерняя Москва» рассказывает все, что известно о произошедшем.