Погромы и захват здания парламента: что известно о массовых беспорядках в Бразилии

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Более 400 человек задержаны в столице Бразилии — городе Бразилиа — после массовых беспорядков, организованных сторонниками экс-президента страны Жаира Болсонару в воскресенье, 8 января. «Вечерняя Москва» рассказывает все, что известно о произошедшем на данный момент.

В конце октября политик Луис Инасиу Лула да Силва победил на президентских выборах в Бразилии. По итогам подсчета 99,01 процента голосов он набрал 50,84 процента, у прежнего лидера Жаира Болсонару — 49,16 процента. С такими результатами не согласились сподвижники теперь уже экс-главы государства.

В воскресенье, 8 января, вандалы ворвались в здание Национального конгресса (парламента) государства и устроили там погром. На кадрах из здания парламента были видны многочисленные разрушения, битые стекла, поломанная мебель и даже костры. Сейчас их уже вывели из здания, а на место происшествия прибыл действующий президент страны Лула Да Силва.

Сам Болсонару заявил, что участники протестных акций в его поддержку, атаковавшие в воскресенье правительственные здания, нарушили закон. По его словам, в законной форме мирные демонстрации «являются частью демократии». При этом грабежи и проникновения в общественные и правительственные здания, произошедшие накануне, «нарушают установленный порядок».

Действующий президент Бразилии Лула Да Силва ввел в Бразилиа режим чрезвычайной ситуации до конца января из-за беспорядков. Верховный суд страны после произошедшего снял с должности губернатора федерального округа Ибанейса Рочу.

Посольство РФ в Бразилии рекомендовало своим сотрудникам и находящимся в Бразилиа россиянам «ограничить выход в город и избегать скоплений людей» в связи с массовыми беспорядками в городе.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель назвал захват правительственных зданий в Бразилии «нелегальной оккупацией» и поддержал президента страны. Также беспорядки осудил глава Евросовета Шарль Мишель. Он назвал произошедшее «нападениями на демократические институты в Бразилии».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также осудил действия протестующих. Политик подчеркнул необходимость уважать волю народа и институты республики, а также выразил уверенность, что эти вещи будут достигнуты. Гутерреш также назвал Бразилию «великой демократической страной».