Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Погромы и захват здания парламента: что известно о массовых беспорядках в Бразилии

Егор Провоторов
В мире
Погромы и захват здания парламента: что известно о массовых беспорядках в Бразилии
Фото: flickr/palaciodoplanalto

Более 400 человек задержаны в столице Бразилии — городе Бразилиа — после массовых беспорядков, организованных сторонниками экс-президента страны Жаира Болсонару в воскресенье, 8 января. «Вечерняя Москва» рассказывает все, что известно о произошедшем на данный момент.

В конце октября политик Луис Инасиу Лула да Силва победил на президентских выборах в Бразилии. По итогам подсчета 99,01 процента голосов он набрал 50,84 процента, у прежнего лидера Жаира Болсонару — 49,16 процента. С такими результатами не согласились сподвижники теперь уже экс-главы государства.

В воскресенье, 8 января, вандалы ворвались в здание Национального конгресса (парламента) государства и устроили там погром. На кадрах из здания парламента были видны многочисленные разрушения, битые стекла, поломанная мебель и даже костры. Сейчас их уже вывели из здания, а на место происшествия прибыл действующий президент страны Лула Да Силва.

Сам Болсонару заявил, что участники протестных акций в его поддержку, атаковавшие в воскресенье правительственные здания, нарушили закон. По его словам, в законной форме мирные демонстрации «являются частью демократии». При этом грабежи и проникновения в общественные и правительственные здания, произошедшие накануне, «нарушают установленный порядок».

Действующий президент Бразилии Лула Да Силва ввел в Бразилиа режим чрезвычайной ситуации до конца января из-за беспорядков. Верховный суд страны после произошедшего снял с должности губернатора федерального округа Ибанейса Рочу.

Посольство РФ в Бразилии рекомендовало своим сотрудникам и находящимся в Бразилиа россиянам «ограничить выход в город и избегать скоплений людей» в связи с массовыми беспорядками в городе.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель назвал захват правительственных зданий в Бразилии «нелегальной оккупацией» и поддержал президента страны. Также беспорядки осудил глава Евросовета Шарль Мишель. Он назвал произошедшее «нападениями на демократические институты в Бразилии».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также осудил действия протестующих. Политик подчеркнул необходимость уважать волю народа и институты республики, а также выразил уверенность, что эти вещи будут достигнуты. Гутерреш также назвал Бразилию «великой демократической страной».

Бразилия Беспорядки Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте