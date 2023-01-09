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Болсонару заявил, что протестующие в Бразилии в его поддержку нарушают закон

Егор Провоторов
В мире
Болсонару заявил, что протестующие в Бразилии в его поддержку нарушают закон
Фото: flickr/palaciodoplanalto

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару в воскресенье, 8 января, заявил, что участники протестных акций в его поддержку, атаковавшие в воскресенье правительственные здания в столице страны городе Бразилиа, нарушили закон.

По его словам, в законной форме мирные демонстрации «являются частью демократии». При этом грабежи и проникновения в общественные и правительственные здания, произошедшие накануне, «нарушают установленный порядок», написал он на своей странице в одной из соцсетей.

Накануне действующий президент Бразилии Лула Да Силва ввел в Бразилиа режим чрезвычайной ситуации до конца января из-за беспорядков.

До этого протестующие сподвижники бывшего президента страны Жаира Болсонару захватили здание Национального конгресса в столице. Правоохранительные органы разгоняли протестующих перцовым газом, а также светошумовыми гранатами. По последним данным в результате беспорядков были задержаны более 400 человек.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил действия протестующих в столице Бразилии. Политик подчеркнул необходимость уважать волю народа и институты республики, а также выразил уверенность, что эти вещи будут достигнуты.

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