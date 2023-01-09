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Генсек ООН осудил устроенные сторонниками Болсонару беспорядки в Бразилии

Егор Провоторов
В мире
Генсек ООН осудил устроенные сторонниками Болсонару беспорядки в Бразилии
Фото: shutterstock

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил действия протестующих в столице Бразилии — городе Бразилиа. В минувшее воскресенье, 8 января, он назвал произошедшее «нападением на демократические институты».

Политик подчеркнул необходимость уважать волю народа и институты республики, а также выразил уверенность, что эти вещи будут достигнуты. Гутерреш также назвал Бразилию «великой демократической страной», пишет ТАСС.

Накануне действующий президент Бразилии Лула Да Силва ввел в Бразилиа режим чрезвычайной ситуации до конца января из-за беспорядков.

До этого протестующие сподвижники бывшего президента страны Жаира Болсонару захватили здание Национального конгресса в столице. Правоохранительные органы разгоняли протестующих перцовым газом, а также светошумовыми гранатами. По последним данным в результате беспорядков были задержаны более 400 человек.

ООН Антониу Гутерреш Бразилия Беспорядки
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